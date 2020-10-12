KENT SAKİNİNİN TAMAMINA 5 GÜNDE COVİD-19 TESTİ YAPILACAK

Kentte 6'sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vak'a tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak'aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi.