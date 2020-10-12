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    • Dünya
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    • 13.10.2020 05:37
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    : Son 20 yılda de hızlı artış görüldü

     (), olağanüstü hava olayları ve de son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiğini ve 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetlerin de yaklaşık 3 trilyon dolar kayba neden olduğunu bildirdi. BM'nin "" dolayısıyla yayımladığı raporuna göre, 2000 ve 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük afet yaşandı.

    AA
    Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış!

    (), olağanüstü hava olayları ve de son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiğini ve 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetlerin de yaklaşık 3 trilyon dolar kayba neden olduğunu bildirdi. BM'nin "" dolayısıyla yayımladığı raporuna göre, 2000 ve 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük afet yaşandı.

    Son 20 yılda olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde hızlı bir artış kaydedilirken, 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetler 1,23 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

    Doğal afetlerin küresel ekonomiye maliyeti ise 2,97 trilyon doları buldu.

    Rapora göre, son 20 yılda yaşanan büyük çaplı seller 2 kat artarken, fırtına, kuraklık, orman yangınları ve olağanüstü hava olaylarında da artış gözlemlendi.

    DEPREM VE TSUNAMİLERDE ARTIŞ
    En fazla can kaybına neden olan ve lerin sayısında da artış yaşandı.

    En fazla doğal afet Asya'da meydana gelirken, 3 binin üzerinde afetin yaşandığı Asya'yı 1756 afetle Amerika ve 1192 afetle izledi.

    Afetten en fazla etkilenen ülkeler arasında ise sırasıyla , ABD, , ve yer aldı.

    Hint Okyanusu'nda 2004'te yaşanan tsunami nedeniyle 226 bin 400 kişi hayatını kaybederken, 2010'da Haiti'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem ise 222 bin can aldı.

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