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    • Dünya
    • 13.10.2020 05:12
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    • 13.10.2020 05:12
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    'de başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu

    'de başkan adayı Ohio'da yaptığı etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

    AA
    ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın 'Senato için yarışıyorum' açıklaması gündem oldu

    'de başkan adayı Ohio'da yaptığı etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan 'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

    ABD Başkanı ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

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