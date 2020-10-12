ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Yüksek Mahkeme için Amy Coney Barrett'i aday gösterdi. ABD Senatosu, Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.





AMY CONEY BARRETT KİMDİR?

Federal temyiz hakimi ve Notre Dame hukuk profesörü olan Yargıç Amy Coney Barrett, uzun süredir Başkan Trump'ın Yüksek Mahkemesi kısa listesinin tepesindeydi. Barrett, 7 çocuk annesi ve 48 yaşında. ABD Başkanı Donald Trump, Barrett'i 26 Eylül'de aday göstermişti.



