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    • Dünya
    • 12.10.2020 16:51
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    • 12.10.2020 16:51
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    Başkanı Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett için onay oturumu başladı | kimdir?

    Son dakika haberine göre Senatosu, Başkan 'ın Yüksek Mahkeme adayı için onay oturumunu başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Barrett’i ’de aday göstermişti.

    Trump’ın adayı hakkında flaş gelişme! Resmen başladı

    Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Yüksek Mahkeme için 'i aday gösterdi. ABD Senatosu, Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.

    AMY CONEY BARRETT KİMDİR?
    Federal temyiz hakimi ve Notre Dame hukuk profesörü olan Yargıç Amy Coney Barrett, uzun süredir Başkan Trump'ın Yüksek Mahkemesi kısa listesinin tepesindeydi. Barrett, 7 çocuk annesi ve 48 yaşında. ABD Başkanı Donald Trump, Barrett'i 'de aday göstermişti.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett için onay oturumu başladı | Amy Coney Barrett kimdir?