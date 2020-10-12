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    • Dünya
    • 12.10.2020 22:28
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    • 12.10.2020 22:40
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    37 yaşındaki bir çetenin toplu üne uğramıştı... 9 ayda binden fazla tecavüz yaşanan ’te, ye cezası getiriliyor

    Devlet Başkanı , yarın lerin edilmesine izin veren bir kararname çıkaracak. 2020 yılında Bangladeş’te en az bin vakasının bildirildi.

    İHA
    Tecavüzcü idam edilecek

    Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan Noakhalim bölgesinde geçtiğimiz hafta 37 yaşındaki kadın bir çetenin toplu tecavüzüne uğramıştı. Tecavüz anına ait videoların sosyal medyaya düşmesinin ardından halk sokaklara dökülmüştü. Polis, olaya karışan 8 kişiyi tespit ederek tutuklamıştı.

    "TECAVÜZCÜLERE MERHAMET YOK"

    Protestolar sırasında halk, tecavüz davalarında hızlı yargılama ve cezaların ağırlaştırılması talebinde bulunmuştu. Göstericiler, başkent Dakka'da yaptıkları protestolar sırasında "Tecavüzcüleri asın" ve "Tecavüzcülere merhamet yok" yazılı pankartlar taşımış, protesto alanına bir darağacı dikilmişti.

    EN AZ BİN TECAVÜZ VAKASI

    Bangladeş Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Bakanı Anisul Huq bugün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abdul Hamid'in yarın tecavüzcülerin idam edilmesine izin veren bir kararname çıkaracağını duyurdu.

    Aktivistler, bu yıl Bangladeş'te en az bin tecavüz vakasının bildirildiğini aktardı. Ancak insan hakları savunucuları, kadınların toplum baskısından korktukları için birçok vakayı bildirmekten çekindiklerini ve ülkede rapor edilen tecavüz vakalarında mahkumiyet oranının son derece düşük olduğunu ifade etti.

    Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan bir soruşturmada, Noakhalim'de tecavüze uğrayan kadının farklı zamanlarda defalarca tecavüze uğradığı ve susturulduğu ortaya çıktı.

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    Haberler Dünya 37 yaşındaki kadın bir çetenin toplu tecavüzüne uğramıştı... 9 ayda binden fazla tecavüz yaşanan Bangladeş’te, tecavüzcüye idam cezası getiriliyor