Aktivistler, bu yıl Bangladeş'te en az bin tecavüz vakasının bildirildiğini aktardı. Ancak insan hakları savunucuları, kadınların toplum baskısından korktukları için birçok vakayı bildirmekten çekindiklerini ve ülkede rapor edilen tecavüz vakalarında mahkumiyet oranının son derece düşük olduğunu ifade etti.