Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.10.2020 23:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 00:17
    ABONE OL

    2. Dünya Savaşı'ndan kalma füze saldırısına uğrayan balası, kameralara gülümsedi

    İşgalci geçtiğimiz gece, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Sovyet füzeleriyle ’ın ikinci büyük kenti Gence'deki Türk halkının yaşadığı yerleşim yerlerine saldırmıştı. Vurulan bir binadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı çocuğun kameralara gülümsediği anlar içimizi ısıttı.

    takvim.com.tr
    Olimpos'un çocukları emin misiniz?

    Haydut devlet Ermenistan silahlı güçleri, işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine değil de, Azerbaycan'ın Gence şehrine füzeyle saldırarak ateşkesi ihlal etti.

    Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "orta menzili balistik füze Elbrus" ile vurduğu belirlendi.

    ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER

    Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtildi.

    Genceliler, düşman saldırısında yaşamını yitiren ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü binaya, enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.

    MESAJ DERİN

    Binada yaralanan bir Azerbaycanlı çocuğun ise kamerayı görünce gülümsemesi dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Türk çocuğu Azerbaycan'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    ATEŞKES İLANINDAN BİR KAÇ SAAT SONRA VURDU

    Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan kalma füze saldırısına uğrayan Azerbaycan balası, kameralara gülümsedi