Haydut devlet Ermenistan silahlı güçleri, işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesine değil de, Azerbaycan'ın Gence şehrine füzeyle saldırarak ateşkesi ihlal etti.
Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "orta menzili balistik füze Elbrus" ile vurduğu belirlendi.
ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER
Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtildi.
Genceliler, düşman saldırısında yaşamını yitiren ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü binaya, enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.
MESAJ DERİN
Binada yaralanan bir Azerbaycanlı çocuğun ise kamerayı görünce gülümsemesi dikkat çekti. Sosyal medyanın gündemine oturan Türk çocuğu Azerbaycan'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
ATEŞKES İLANINDAN BİR KAÇ SAAT SONRA VURDU
Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.