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    • Dünya
    • 11.10.2020 10:03
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    • 11.10.2020 10:03
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    'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht'ın yapılan testi pozitif çıktı.

    Ülke şokta! O ismin korona testi pozitif çıktı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, yeni tip (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nubaht, "Bazı belirtiler üzerine bir sağlık merkezine müracat ettim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." dedi.

    Nubaht, şu an durumunun iyi olduğunu fakat doktor gözetimi altında olduğunu kaydetti.

    Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

    İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 293'e, vaka sayısı da 496 bin 253'e ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht'ın Covid-19 testi pozitif çıktı