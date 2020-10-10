Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline son vermek amacıyla Dağlık Karabağ'da başlattığı harekata tanıdık bir isim de katıldı.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları giyen Reşad Sadikov'un gönüllü olarak orduya girdiği öğrenildi.





Sosyal medya hesabından kamuflajlı fotoğrafını paylaşan Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Sadikov, büyük takdir topladı.

Temmuz ayında futbola veda eden Sadikov, Azerbaycan Milli Takımı formasıyla 111 maça çıktı. 38 yaşındaki eski futbolcu, 2005-2006 sezonunda Kayserispor, 2009 yılında Kocaelispor ve 2010-2011 sezonunda ise Eskişehirspor'da oynadı.

