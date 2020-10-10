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    • 10.10.2020 17:10
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    'in eski futbolcusu Karabağ için ya katıldı

    Bir dönem 'de top koşturan ve kısa süre önce yeşil sahalara veda eden 38 yaşındaki eski futbolcu , 'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata gönüllü olarak katıldı. Reşad Sadikov, 2005-2006 sezonunda , 2009 yılında Kocaelispor ve 2010-2011 sezonunda ise 'da oynadı.

    Süper Lig'in eski futbolcusu Karabağ için cephede

    'ın işgaline son vermek amacıyla 'da başlattığı harekata tanıdık bir isim de katıldı.

    Daha önce 'de , Kocaelispor ve formaları giyen 'un gönüllü olarak ya girdiği öğrenildi.

    Sosyal medya hesabından kamuflajlı fotoğrafını paylaşan Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Sadikov, büyük takdir topladı.

    Temmuz ayında futbola veda eden Sadikov, Azerbaycan formasıyla 111 maça çıktı. 38 yaşındaki eski futbolcu, 2005-2006 sezonunda Kayserispor, 2009 yılında Kocaelispor ve 2010-2011 sezonunda ise Eskişehirspor'da oynadı.

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    Haberler Dünya Süper Lig'in eski futbolcusu Reşad Sadikov Karabağ için orduya katıldı