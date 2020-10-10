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    • 10.10.2020 21:31
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    ’da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü!

    ’nın Indre-et-Loire bölgesinde motorlu microlight ile uçağı havada çarpıştı. da 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

    İki uçak havada çarpıştı!

    'da motorlu microlight uçağı ile uçağı havada çarpıştı.

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45'de havada çarpıştı. da microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

    Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

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