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    • 10.10.2020 23:09
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    e teslim! Vaka sayısında yeni rekor...

    Son dakika haberi... le boğuşan Avrupa'da kabusu yaşıyor. Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

    İHA
    Fransa koronavirüse teslim!

    le boğuşan Avrupa'da kabusu yaşıyor.

    24 SAATTE 26 BİN 896 VAKA
    Fransa tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873'e, toplam can kaybı ise 32 bin 684'e yükseldi. Bakanlık, 928'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

    Fransa'da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

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