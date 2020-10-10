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    • 10.10.2020 20:15
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    : ve 'ın ini "memnuniyetle" karşılıyoruz

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman hükümetinin, ve arasında ilan edilen "insani i" memnuniyetle karşıladığını belirtti. Maas, "Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ihtilafın barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yoğun çalışmaya çağırıyoruz.” dedi.

    Almanya'dan 'ateşkes' açıklaması

    hükümeti tarafından yapılan açıklamada 'da görüşmeler sonrası ve arasında ilan edilen in memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

    ATEŞKESE RİAYET EDİLMELİ
    Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese riayet etme çağrısında bulunarak, başka can kayıplarının yaşanmasından mutlaka kaçınılması gerektiğini ifade etti.



    KALICI BARIŞ ÇAĞRISI
    Her iki ülkenin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı () eş başkanlarının arabuluculuğunda ve anlaşmazlığın yönetilmesine ilişkin temel ilkeler zemininde müzakerelere başlama niyetini de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Maas, "Ermenistan ve Azerbaycan'ı, ihtilafın barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yoğun çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

    Maas, Alman hükümetinin, Minsk Grubu eş başkanlarına çatışmaların son bulmasına yönelik çabalar ve önemli müzakereler için teşekkür ederek, "AGİT Minsk Grubu üyesi olarak Minsk Grubunun eş başkanlarının çözüm bulma çabalarına desteğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



    NE OLMUŞTU?
    'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

    Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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    Haberler Dünya Almanya: Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkesini "memnuniyetle" karşılıyoruz