Çeşitli konu başlıklarında Demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump, sık sık "4 yıl daha" sloganları arasında "Bu seçimleri kazanacağız." vurgusu yaptı.

BIDEN'A ÇOK SERT ELEŞTİRİ

Trump, son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Biden daha kanun ve düzen laflarını ağzına bile alamıyor, polislerimizi nasıl koruyacak." sözleriyle rakibini eleştirdi.