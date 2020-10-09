Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dağlık Karabağ sorunun çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının Cenevre'de görüşmesine ilişkin,"İşgali sona erdirmek için detaylı bir plan içermiyorsa başarısız olacağı neredeyse kesindir" açıklamasında bulundu. Kalın, "Bu noktada bu çatışmayı sona erdirmek için herhangi bir siyasi ve ahlaki otorite talep edecekse, işgali sona erdirmek için de ciddi bir çalışma başlatması gerekir" ifadelerini kullandı.