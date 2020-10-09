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    • 09.10.2020 15:09
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    Son dakika: Bozguna uğrayan 'dan sivillere alçak saldırı! O bölgelere yoğun ateş açtı

    su karşısında bozguna uğrayan yine sivilleri hedef aldı.Ermenistan ordusu , , ve Ağcabedi'yi ateş altına aldı.Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

    İHA
    Bozguna uğrayan Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı!

    su , , ve Ağcabedi'de sivil yerleşim yerlerini yoğun ateş altına aldı.

    SİVİLLERE YOĞUN ATEŞ AÇTI

    -Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Berde, Ağdam, Mingeçevir ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Bozguna uğrayan Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! O bölgelere yoğun ateş açtı