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    • Dünya
    • 09.10.2020 17:04
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    • 09.10.2020 17:04
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    Son dakika: 'de ağır bilançosu: Son 24 saatte...

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 57 bin 951 artışla 7 milyon 838 bin 537'ye çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 928 artarak 217 bin 817'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 26 bini, yapılan test sayısı da 115 milyon 392 bini geçti.

    ABD'de ağır koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte...

    'de yeni tip (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 57 bin 951 artışla 7 milyon 838 bin 537'ye çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 928 artarak 217 bin 817'ye ulaştı.

    Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 26 bini, yapılan test sayısı da 115 milyon 392 bini geçti.

    Eyaletlere bakıldığında 845 bin 767 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 824 bin 812 vakayla Teksas ve 726 bin 13 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise eyaleti, 33 bin 363 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

    ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 908 bini geçen vakayla ve 5 milyon 29 bin vakayı geride bırakan izliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de ağır koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte...