



"TÜM MADRİD SAKİNLERİNE SALDIRI"

Madrid Bölgesel hükümetinin İçişleri Bakanı Enrique Lopez yaptığı açıklamada OHAL kararını, "Tüm Madrid sakinlerine saldırı" olarak nitelendirdi. Sağcı popülist Vox Partisi ise halka Pazartesi günü gösteri çağrısında bulundu.



Öte yandan İspanya'da toplam vaka sayısı 890 bin 367'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 929'a ulaştı. Ülke genelinde son bir haftada 100 bin kişide 115 kişinin Covid-19 olduğu tespit edilirken, Madrid bölgesinde ise bu oran 230 kişi oldu.