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    • Dünya
    • 09.10.2020 09:17
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    • 09.10.2020 09:17
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    Ceenbekov’dan ülkede yaşanan sonrası istifa sinyali!

    Son dakika haberine göre Ceenbekov, son dönemlerde ülkede yaşanan e ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, görevinden ayrılmaya hazırım" dedi. Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan milletvekili lerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını etmek için dün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplanmıştı. Gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

    DHA
    Cumhurbaşkanından istifa sinyali! Ülke karıştı

    'da sürüyor. Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki yaşanan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkedeki devlet binalarının işgali üzerine yaşanan gelişmeleri Bişkek'ten takip ettiği belirtilen Ceenbekov, yazılı açıklama ile halka seslendi.
    Ceenbekov, siyasi durumu "kritik" olarak nitelendirerek, krizden çıkış için önerilerde bulundu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Merkez Komisyonunun milletvekili seçim sonuçlarını iptal ettiğini ve komisyonun yeni seçim tarihi ile ilgili kararın alınmasından sonra mevcut siyasi gerilimini düşüreceğinin altını çizdi. Krizin başladığı güne kadar görevde olan " ve kabine üyelerinin görevinden alınması ve yeni başbakan ile kabine üyelerinin atanması için" parlamentonun ve cumhurbaşkanının kararnamesinin mevcudiyetinin gerektiğine vurgu yapan Ceenbekov, "Parlamentonun ve cumhurbaşkanı kararlarını imzalamaya hazırım." ifadesini kullandı.

    "GÖREVİMDEN AYRILMAYA HAZIRIM"
    Ceenbekov sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Benim için hiçbir görev ülkemin, halkımızın birliğinden ve toplumun huzurundan üstün değildir. Ülke hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmaya hazırım. Tüm siyasi güçleri ülkede barış ve huzuru korumaya, insanları ve toplumu bölmemeye çağırıyorum.

    NE OLMUŞTU?
    Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını etmek için dün başkent Bişkek'teki Ala Too Meydanı'nda toplanmıştı. Gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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    Haberler Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’dan ülkede yaşanan siyasi kriz sonrası istifa sinyali!