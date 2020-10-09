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    • Dünya
    • 09.10.2020 21:22
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    • 09.10.2020 21:22
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    ’da sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 vaka tespit edildi

    kabusu yaşamaya başladı. salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edildi. Bu durum ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

    Fransa'da vaka rekoru!

    Avrupa'da salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor.

    20 BİN 339 YENİ VAKA
    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    CAN KAYBI İSE 32 BİN 630'A YÜKSELDİ
    Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

    REKOR VAKA SAYISI
    Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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