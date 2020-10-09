SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların, bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir iki yüzlülüktür" dedi.

Bakan Akar, Anadolu Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL-DOHA'nın denize indiriliş törenine katıldı.

Bakan burada yaptığı açıklamada ayrıca "Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.