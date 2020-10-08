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    • Dünya
    • 08.10.2020 13:15
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    • 08.10.2020 13:15
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    Son dakika: ordusunda korona paniği: General Gary L. Thomas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, 'de, 'da 2 Ekim'de bir toplantıya katılan Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles W. Ray'in yeni tip (Kovid-19) taşıdığının anlaşılmasının ardından, aynı toplantıya katılan generallerden birinde daha virüs tespit edildi.

    ABD ordusunda Kovid-19 paniği

    Deniz Piyade Komutanlığından yapılan açıklamada, komutan yardımcısı Deniz Piyade General Gary L. Thomas'ın testinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, General Thomas'ın toplantıya katılan diğer isimler gibi salı gününden bu yana kendini karantinaya aldığı bildirildi.

    Söz konusu toplantıya ABD Genelkurmay Başkanı Mike Milley'in yanı sıra Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadeleri, Sahil Güvenlik, Ulusal Muhafızlar Komutanlıklarından üst düzey generaller katılmıştı.



    ABD Başkanı ile ekibinden bazı isimlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından, 'da komuta kademesine virüs bulaşması ihtimali ülkede endişelere sebep olmuştu.

    Pentagon'dan yapılan açıklamada, toplantıya katılan diğer askeri liderlerde henüz virüs bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD ordusunda korona paniği: General Gary L. Thomas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı