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    • Dünya
    • 09.10.2020 00:44
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    • 09.10.2020 00:44
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    Sivrisinek ısırdı hayatı kaydı! 'daki adamın hastalığına tedavi bulunamıyor

    Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı ’in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu. ’in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti.

    Sivrisinek ısırdı hayatı kaydı

    Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    SİVRİSİNEK ISIRDIĞI YERDE TÜMOR OLUŞTU
    Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu.

    Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti.

    TIP DÜNYASI ŞAŞTI KALDI
    Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor.

    Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.
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    Haberler Dünya Sivrisinek ısırdı hayatı kaydı! Kamboçya'daki adamın hastalığına tedavi bulunamıyor