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    • 09.10.2020 02:41
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    Karabağ işgalden kurtarılıyor: , ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ’ya davet etti

    Devlet Başkanı , Ermenistan’ın işgali altında bulunan ’daki larla ilgili, ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ’ya davet etti.

    AA
    Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a davet

    Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle 'daki ların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Dünya Karabağ işgalden kurtarılıyor: Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti