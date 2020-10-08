İran'da koronavirüs ölümleri artmaya devam ediyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 230 artarak 27 bin 888'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 230 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 392 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.



İran'da böylece salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.



Lari, virüs kaynaklı can kaybının 27 bin 888'e, vaka sayısının da 488 bin 236'ya çıktığını aktardı.



Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 335'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 399 bin 300'e ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, şu ana kadar ülkede 4 milyon 232 bin 64 kişiye test yapıldığını kaydetti.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.



İran'da vakaların artması nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.