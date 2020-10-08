



BIDEN VE HARRİS'E SERT ELEŞTİRİLER

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de devam ettirdi, "Onun akli melekeleri başkan olmaya yetmez." dedi.

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam yapılan canlı yayın tartışmasını değerlendiren Trump, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." eleştirisinde bulundu.