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    • Dünya
    • 07.10.2020 Gazete
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    Trump'ın maskesi düştü!

    Yaklaşık 5 gündür Coronavirüs tedavisi gören Başkanı Trump, hastalığı atlattı. Önceki gün, helikopterle 'nden ayrıldı. balkonunda zafer pozu veren Trump'ın, maskesini çıkartması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Maskesi düştü
    Yaklaşık 5 gündür Coronavirüs tedavisi gören Başkanı Trump, hastalığı atlattı. Önceki gün, helikopterle Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldı. balkonunda zafer pozu veren Trump'ın, maskesini çıkartması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Video mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın" mesajı yolladı. Dr. Conley, Trump'ın son 72 saatte ateşinin de yükselmediğini açıkladı. Muhalifler ise Trump'ın gerçekte hasta olmadığı iddiasını ortaya attı!


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