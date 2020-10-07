Trump'ın maskesi düştü!

Yaklaşık 5 gündür Coronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump, hastalığı atlattı. Önceki gün, helikopterle Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldı. Beyaz Saray balkonunda zafer pozu veren Trump'ın, maskesini çıkartması ise dikkatlerden kaçmadı.
Video mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın" mesajı yolladı. Dr. Conley, Trump'ın son 72 saatte ateşinin de yükselmediğini açıkladı. Muhalifler ise Trump'ın gerçekte hasta olmadığı iddiasını ortaya attı!
Video mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın" mesajı yolladı. Dr. Conley, Trump'ın son 72 saatte ateşinin de yükselmediğini açıkladı. Muhalifler ise Trump'ın gerçekte hasta olmadığı iddiasını ortaya attı!