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    • Dünya
    • 07.10.2020 14:02
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    • 07.10.2020 14:02
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    Son dakika: Polonya'dan Rus devi 'a 7,6 milyar dolar ceza

    Son dakika haberine göre, Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (), Rus şirketi 'a, Rus ını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi.

    Rus enerji devine 7,6 milyar dolarlık şok ceza!

    tarafından yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti (61,4 milyon avro) para cezası verildiği ifade edildi.

    Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.


    , Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi 'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

    Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.



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    Haberler Dünya Son dakika: Polonya'dan Rus enerji devi Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza