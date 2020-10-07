Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.10.2020 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 14:59
    ABONE OL

    Rum basınından Türkiye İtirafı! “ üzerinde etkili olmadı”

    Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen 'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

    DHA

    Rum medyası, Rum yönetimi lideri 'in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çalarının üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

    'a yönelik adım dün toplanan Rum i'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ulusal Konsey'de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi.

    Kararda, Rumların sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rum basınından Türkiye İtirafı! “Ankara üzerinde etkili olmadı”