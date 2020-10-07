







ARKASINDA GEORGE SOROS MU VAR?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, binaları işgal eden göstericilerin arkasındaki güçlere seslendi. Durumun kontrolde olduğunu savunan Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya çağırdı. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Ceenbekov'un destekçileri de Oş kentinde protesto düzenledi. Ceenbekov'un güvenlik güçlerine göstericilere ateş açmamaları konusunda emir verdiği öğrenildi. Kırgızistan'da yaşananların arkasında daha önce de birçok ülkedeki darbelerin arkasındaki isim olan ABD'li spekülatör George Soros'un olduğu yorumları yapıldı.



