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    • 07.10.2020 17:57
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    • 07.10.2020 17:57
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    Kenya'da halk yeni tip salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek

    ülkesi Kenya'da halk, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek. Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

    O ülkede koronavirüse karşı 3 gün dua edilecek



    Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

    Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde cuma gününden pazar gününe kadar dua edileceğini söyledi.



    Dena, "Cumartesi günü tüm inançların temsilcilerinin katılacağı bir dua merasimi düzenlenecek. Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı binasında yapılacak dua merasimine Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katılacak." dedi.

    Dua merasiminin televizyon, radyo ve dijital platformlardan canlı yayınlanacağını dile getiren Dena, tüm halkı Kovid-19 salgınına karşı dua etmeye çağırdı.



    Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 21 Mart'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

    Ülkede şimdiye kadar 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 735 kişi hayatını kaybetti.

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