



Dena, "Cumartesi günü tüm inançların temsilcilerinin katılacağı bir dua merasimi düzenlenecek. Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı binasında yapılacak dua merasimine Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katılacak." dedi.

Dua merasiminin televizyon, radyo ve dijital platformlardan canlı yayınlanacağını dile getiren Dena, tüm halkı Kovid-19 salgınına karşı dua etmeye çağırdı.