Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.10.2020 17:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 17:08
    ABONE OL

    Cumhuriyet Savcısı 'den Ağır Ceza Başkanı'na darp

    Küçükçekmee Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan , Ataköy'deki hakim-savcı lojmanlarında çocukların arasında çıkan bir problem nedeniyle tartıştığı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.’yi darp etti. Saldırıya uğrayan başkan darp raporu aldı.

    Savcıdan Ağır Ceza Başkanı’na darp!

    Ataköy'de bulunan hakim-savcı lojmanlarında ilginç bir olay yaşandı. Aynı lojmanda ikamet eden Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı , İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.'yı darp etti.

    ÇOCUK PARKINDA GERGİNLİK
    Edinilen bilgiye göre, ilginç olay dün akşam saatlerinde Ataköy hakim-savcı lojmanının bahçesinde bulunan çocuk parkı yakınlarında yaşandı. Savcı Ergün Güçlü'nün çocuğu ile Ağır Ceza Başkanı Y.K.'nın çocuğu aynı parkta oynuyordu. Çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine ortalık gerildi. Güçlü önce Y.K.'nın kayınpederi ile tartıştı. Daha sonra tartışmaya Y.K. da dahil oldu.

    YÜZÜNE DARBE ALDI
    Gerginlik üzerine laf dalaşı kaba kuvvete dönüştü. Savcı Ergün Güçlü, önce sözlü tartışma yaptığı Ağır Ceza Başkanı Y.K.'ya bir anda saldırdı. Saldırının daha da büyümesine olay yerinde bulunan başka hakim-savcılar engel oldu. Yüzüne 3 yumruk darbesi alan hakim Y.K., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Y.K. darp raporu aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'den Ağır Ceza Başkanı'na darp