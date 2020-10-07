



AGİT Minsk Grubu eş başkanları dahil uluslararası toplumun Dağlık Karabağ meselesine ilişkin statükonun kabul edilemez olduğu yönünde daha önce açıklama yaptıklarına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu açıklamalar havada kalıyor. Bu yüzden pozisyonumuz uluslararası hukuk norm ve prensiplerine ve tarihi adalete dayalıdır. Ermenistan'ın pozisyonu ise tarihi yalan ve uluslararası hukuk ihlaline dayalıdır."

"SORUN, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN DIŞINA ÇIKAMAZ"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığına belirten Aliyev, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Aliyev, meselenin Ermenistan topraklarıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Ermenistan ordusunun saldırılarına rağmen, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlemiyoruz, Ermenistan tarafına geçmiyoruz. Aslında bunun için tüm imkanlara sahibiz." ifadelerini kullandı.