MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ermenistan'ın alçak saldırıları ile ilgili sert tepki gösterirken Nahçıvan'ı işaret etti.

Bahçeli, "Hocalı'da 613 soydaşımızın kanını akıtan bu canavarlardır. Ermenistan'ın kime mesaj verdiği, kimin kılıcını salladığı bellidir. Cebrail kentinin ve bazı köylerin işgalden kurtarılması muzaffer günlerin habercisidir. Kanımızla yanlarındayız, varlığımızla arkalarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacıyız. Nahçıvan'ın Azerbaycan'a ön şartsız katılması bir varoluş namusudur. Nahçıvan'ın kaderi Bakü'dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri buraya da üşüşebilecektir. Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ateşkes gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Karabağ'dan çekilecekler ya da ezileceklerdir" ifadelerini kullandı. Peki Nahçivan neden önemli?

NAHÇIVAN NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A haber'e yaptığı açıklamalarında; Bildiğiniz gibi özerk bir cumhuriyet ve 1921 burada görüldüğü gibi Ermenistan – Azerbaycan – Gürcistan sınırı bir defa Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yapılan Moskova anlaşması ve onun akabinde Kars anlaşmasıyla sınırını çizdiler. Baktığımızda ardıl devlete göre 3 ana devlet yani Azerbaycan – Ermenistan ve Gürcistan bu anlaşmalara bağlıdırlar. Mustafa Kemal ekibini Moskova'ya gönderdiğinde şunu söylüyor "Dikkat edin paşalar Nahçıvan Türk kapısıdır" diyorlar Sovyetler işgal ederse ne yapacak "Kapıyı açık tutacaksınız" diyor. Nahçıvan Türk kapısıdır bu hususu nazar itibarı alarak elinizden geleni yapınız diyor. Döndükten sonra Nahçıvan Türkiye'ye bırakıldığında "Paşam Nahçıvan'ın üzerinde elimizden geleni yaptık" diyor.

NAHÇIVAN'IN AZERBAYCAN'A BAĞLANMASI...

Neden çok önemli? Mevcut çatışmayı Ermenistan Nahçıvan'a bir şekilde yaymak isterse bu durumda Türkiye buna müdahale eder. Ancak hukuken Nahçıvan 12 Kasım 1905 anlaşması ile anayasa olarak özerk bir cumhuriyet olmuştur.

Nahçıvan'ın önemi gördüğünüz gibi hem Ermenistan hem İran arasındaki çok önemli bir stratejik bir yer sahip olup bir taraftan da dağlık bir arazi olmasıdır ve dikkat ederseniz asıl mühim olan Laçin koridorunun muhafaza edilmesidir. Azerbaycan'a bağlanması ancak iki tarafın iradesiyle olur hukuken.