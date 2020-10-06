Avustralyalı bir çocuk annesi 38 yaşındaki radyo sunucusu Amie Morris, kuru öksürük şikayeti olan bir adamla ilişkisi sırasında geçen Mart ayında COVID-19'a yakalandı.
Tedavi sonrası tamamen iyileşmesine rağmen virüs kaynaklı şikayetleri Haziran ayının sonlarına kadar devam eden Amie'nin saçları dökülmeye başladı.
Duşta ve saçlarını tararken aşırı derecede saç kaybetmeye başlayan Amie, doktora gitti. Yaptırdığı testleri temiz çıkan Amie'ye doktoru, virüsün uzun süreli yan etkisi olan sağlık endişesine vücudunun verdiği tepkinin saçlarının dökülmesine yol açtığını söyledi.
Avustralya'da bulunan Royal Australian üniversitesi hastanesinde görevli doktor Dr Charlotte Hespe, virüs hastalarının saçlarını kaybetme vakalarının sık rastlanan bir şey olmadığını, hastaların saçlarının virüs etkisi ile inceldiğini ama bir süre sonra tekrar geri çıktığını söyledi.
Virüs kapan insanlar hakkında çok haber duyduğunu söyleyen Amie, aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılınca doktorların kendisine virüs kaptığını söylediklerinde kulaklarına inanamadığını söyledi.
Yeni tanıştığı bir adamla iki gün çıktığını ve adamın sürekli öksürdüğünü söyleyen Amie, kendisinde de şiddetli baş ağrısı, koku ve tatma alma duyularının kaybolduğunu ama asla virüsten şüphe etmediğini söyledi.
Hastane de kaldığı süre içinde, yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntılara rağmen Amie, virüs tedavisinin en kötü yanının insanlar ile temastan uzak kalmak zorunda olduğunu söyledi. Amie, tedavi sırasında erkek arkadaşına dokunmayı çok özlediğini ve erkek arkadaşı ile ilişkisinin devam ettiğini söyledi.
ABD'Lİ OYUNCU DA SAÇLARININ DÖKÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
ABD'li oyuncu Alyssa Milano, corona virüsün bugüne kadar pek rastlanmayan bir etkisini takipçileriyle paylaştı.
Milano yayınladığı videoda, "Corona virüs yüzünden saçlarım avuç avuç dökülüyor" açıklamasında bulundu.
TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI
Duştan yeni çıkmış olan Milano, elindeki mavi fırçayla ıslak saçlarını taramaya başladı. Sonra da "Bir fırçalamayla kaybettiğim saçlarım" diyerek fırçanın tellerine dolanan saçlarını gösterdi. Ünlü oyuncu takipçilerini maske takmaları konusunda uyardı.
KORONAVİRÜS SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?
Prof. Dr. Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, her saç telinin doğal bir ömrü olduğunu, "mükemmel" genetiğe sahip bir kişide bu sürenin 5-6 yıl olduğunu kaydetti. Saç üretimi yapan kökün daha sonra istirahat fazına geçtiğini anlatan Serdaroğlu, bu sürecin 4 ay kadar devam ettiğini ve sonra tekrar saç üretiminin başladığını ifade etti.
Bunun bir "döngü" olarak yaşandığına dikkati çeken Serdaroğlu, "Bu süreçte de her gün yaklaşık 70-80 civarındaki saç telinin istirahate geçmesi, yani dökülmesi gerekir. Ne zaman ki dökülen saç sayısı 100-120'nin üzerine çıkar, o zaman bunu fark ederiz. Tarakta, banyoda, yastıkta, saçımızı elimize attığımızda görürüz. Bunu bir hastalık olarak nitelendirebiliriz ancak bu hastalık bazen normal bir olayın parçası da olabilir. Bazen ortalama 2 ay süren bir dökülme yaşanabilir. Bu süreç 2 ayı geçmişse o zaman bir doktora başvurmak gerekir." dedi.
Prof. Dr. Server Serdaroğlu, saçlar arasında kalıcı dökülmeyle "yuvarlak" boşluklar oluşmasının ise saçlı deri hastalıklarına bağlı olabileceğine işaret ederek, bu durumda 2 ay da beklenmeden hemen bir doktora görünmeyi tavsiye etti.
"YÜKSEK ATEŞ VE KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR SAÇ DÖKEBİLİYOR"
Besinsel eksiklik, ameliyat, ateşli hastalık, psikolojik stres, hormonal dengesizlik, hızlı kilo verme, bazı ilaçlar ve bazı iç organ hastalıklarının saç dökülmesi yapabileceğini aktaran Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde kliniklerimize saç dökülmesi şikayetiyle başvuran kişilerin sayısında önemli bir artış var. Bu sayının artmasında Kovid-19'un etkisi olduğunu düşünüyorum. Kovid-19 döneminde görülen yüksek ateş ve hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar saç dökülmelerini artırabiliyor. Ayrıca strese bağlı erkek tipi saç dökülmesinde de şiddetlenme var. Pek çok kişi uzun süre evlerinden dışarıya çıkamadı, bazıları ekonomik sıkıntılar yaşadı, kimisi işten çıkarıldı. Yaşlı bireyler, gençler sosyal hayattan koptu. Bu süreçte saç dökülmelerine neden olabilecek bir sürü stres kaynağı oluştu."