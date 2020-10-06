Herirçi, İran resmi ajancı IRNA'da yer alan açıklamasında Tahran'daki Kovid-19 vakalarının tehlike sınırını geçtiğini ve hastanelerde yer kalmadığını belirtti.

Tahran'daki hastanelerde 4 bin 793 Kovid-19 hastasının tedavi edildiğini ve bunlardan 948'inin yoğun bakımda olduğunu aktaran Herirçi, halihazırda 311 hasta acil servislerde nakledilmeyi beklediğini ifade etti.

Herirçi, Tahran'da 10 Ekim'den itibaren maske kullanımının zorunlu hale geleceğini ve uymayanlara ceza verilmesinin de kararlaştırıldığını ancak ayrıntılarıyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de bugünkü basın toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgına yakalananların kuralları ihlal etmesi halinde haklarında hukuki sürecin başlatılacağını söylemişti.

İran hükümeti, 5 Temmuz'dan itibaren kapalı alanlarda, devlet dairelerinde, toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Başkent Tahran'da vakaların ve can kayıplarının artması nedeniyle 3 Ekim'de yeniden bir haftalık kısıtlamalara gidilmişti.