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    • Dünya
    • 06.10.2020 12:29
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    • 06.10.2020 12:54
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    Esad, 'da 'yi suçladı

    'da Açıklamalarıyla saldırgan 'ın tarafında olduğunu dile getiren Esad, 'yı Dağlık Karabağ'da gerilimi tırmandırmakla suçlamaya kalktı.

    Esad, Dağlık Karabağ'da Türkiye'yi suçladı

    'da işgali altındaki topraklarını geri alan , operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

    Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, /'li teröristlere sarıldı.

    Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de 'deki Esad rejimi...

    "TÜRKİYE DAĞLIK KARABAĞ'DA KIŞKIRTICI"

    Esad, Rus basınından RIA'ya yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek, 'yi ve 'ı Dağlık Karabağ'da "asıl kışkırtıcı" olmakla suçlamaya kalktı.

    "ANKARA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

    Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden eli kanlı Esad, 'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

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