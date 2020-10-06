Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 709 bin 955'e çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 878 bin 379 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 785 bin 497 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 679 bin 644 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 32 kişi hayatını kaybetti.