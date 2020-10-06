Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.