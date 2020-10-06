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    • Dünya
    • 06.10.2020 22:28
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    • 06.10.2020 22:35
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    'dan sonra 'da da koronavirüs alarmı! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley karantinada...

    Koronavirüs 'dan sonra 'da da paniğe yol açtı. Başkanı ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlamasının ardından ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı

    Beyaz Saray'dan sonra Pentagon!

    ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

    Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Mark Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı.

    Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

    Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

    BEYAZ SARAY'DAKİ ASKERLERDE DE KOVİD-19 ÇIKTI
    Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.
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    Haberler Dünya Beyaz Saray'dan sonra Pentagon'da da koronavirüs alarmı! ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley karantinada...