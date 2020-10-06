Almanya'da koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Federal Meclis'te maske takmak zorunlu oldu

Almanya'da artan koronavirüs vakalarının ardından Federal mecliste maske takma mecburiyeti getirildi. Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schuble, "Korona salgınını ciddiye almak zorundayız. Maske mecburiyeti 17 Ocak'a kadar uygulanacak, salgının seyrine göre mecliste maske kullanılıp kullanılmaması konusunda karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

9 BİN 546 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Federal Mecliste getirilen maske mecburiyeti, genel kurul salonu, konferans odaları ve konferans salonları dahil olmak üzere tüm odalar ile binalardaki tüm koridorlar ve asansörler için geçerli olduğunu duyurdu. Almanya'da son 24 saatte 2 bin 639 vaka tespit edildi. Alman salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü toplamda 303 bin 258 vakanın belirlendiği Almanya'da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısını 9 bin 546 olarak açıkladı.