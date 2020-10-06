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    • 07.10.2020 03:10
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    Başkanı Trump'ın üst düzey danışmanlarından da Kovid-19'a yakalandı

    Başkanı ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından 'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

    AA
    Orası artık virüs saray!

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

    Beyaz Saray'da ve Trump'ın kampanya ekibinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı artıyor.

    Amerikan basının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Trump'ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller'ın da Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

    Miller'ın eşi olan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcülüğünü yapan Katie Miller da mayıs ayında Kovid-19'a yakalanmış ve Beyaz Saray'daki ilk "pozitif" vakalardan olmuştu.

    Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmış, ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

    Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.
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    Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller da Kovid-19'a yakalandı