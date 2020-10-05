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    • 05.10.2020 09:11
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    Son dakika: 'te İslam karşıtı Dan- evinde ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, 'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı grup Sian'ın üyelerinden Dan-, evinde ölü bulundu. İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri 'e verdiği destekle biliniyor.

    AA
    İslam karşıtı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu

    'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı grup Sian'ın üyelerinden Dan-, evinde ölü bulundu.

    Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

    Kristiansand Eminiyet Müdürülğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

    İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri 'e verdiği destekle biliniyor.




    Kaynak: AA
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    Haberler Dünya Son dakika: Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu