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    • 06.10.2020 01:42
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    • 06.10.2020 01:50
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    Son dakika: Koronavirüse yakalanan Başkanı taburcu oldu

    Son dakika haberi.... Koronavirüse yakalanan Başkanı taburcu oldu. ABD Başkanı Trump, saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

    Son dakika haberi...Koronavirüse yakalanan Başkanı , Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.

    ABD Başkanı Trump, saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

    TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU
    ABD Başkanı Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu