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    • 05.10.2020 12:10
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    • 05.10.2020 12:10
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    Paşinyan'ın gözleri yaşlı! 'Türkler durdurulmazsa Viyana'ya kadar gidecek!'

    Alman gazetesine röportaj veren Paşinyan, "Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. Eğer durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca 'le konuştuğunu ve ülkesinin Avrupa'dan daha çok yardım beklediğini söyledi.

    Paşinyan'ın gözleri yaşlı!

    Alman Bild gazetesine başkent Erivan'da röportaj veren Paşinyan, Almanya 'le konuştuğunu ve ülkesinin Avrupa'dan daha çok yardım beklediğini söyledi.


    Bild muhabirinin sorduğu "Erdoğan neden Azerbaycan'ı destekliyor?" sorusu için, bunun Erdoğan ve 'nin emperyalist politikalarının sonucu olduğunu öne süren Paşinyan, "Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. Eğer Türkleri durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler." dedi.

    Paşinyan, hedefin bağımsız bir devletini ortadan kaldırarak Türkiye'nin söz sahibi hale gelmesi olduğunu savundu.

    Türkiye'nin emperyalist politikalarının Güney Kafkaslar'dan çok daha ileri gittiğini iddia eden Paşinyan, Ermeniler'in Güney Kafkasya'da Türkiye'nin ilerlemesinin önündeki son engel olduğunu savundu.

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    Haberler Dünya Paşinyan'ın gözleri yaşlı! 'Türkler durdurulmazsa Viyana'ya kadar gidecek!'