Paşinyan'ın gözleri yaşlı! 'Türkler durdurulmazsa Viyana'ya kadar gidecek!'

Alman Bild gazetesine başkent Erivan'da röportaj veren Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le konuştuğunu ve ülkesinin Avrupa'dan daha çok yardım beklediğini söyledi.



Bild muhabirinin sorduğu "Erdoğan neden Azerbaycan'ı destekliyor?" sorusu için, bunun Erdoğan ve Türkiye'nin emperyalist politikalarının sonucu olduğunu öne süren Paşinyan, "Benim görüşüme göre Dağlık Karabağ ve Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. Eğer Türkleri durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler." dedi.

Paşinyan, hedefin bağımsız bir Azerbaycan devletini ortadan kaldırarak Türkiye'nin söz sahibi hale gelmesi olduğunu savundu.

Türkiye'nin emperyalist politikalarının Güney Kafkaslar'dan çok daha ileri gittiğini iddia eden Paşinyan, Ermeniler'in Güney Kafkasya'da Türkiye'nin ilerlemesinin önündeki son engel olduğunu savundu.