Kendilerinin Bio Farma çatısı altında araştırma yapmakla yükümlü olduklarını belirten Rusmil, ''Biz, ancak düzenli olarak çalışmalara ilişkin rapor veririz. Şu aşamada aşının güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Dağıtıma uygun olup olmadığını görmek için tüm klinik sürecin tamamlanmasını beklemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın yanı sıra Brezilya ve Türkiye'nin de klinik deneylerde yer aldığını ve üçüncü aşamanın yoğun bir çalışma süreci gerektirdiğini kaydeden Rusmil, Çin'in birinci ve ikinci aşama deneyini yapan ilk ülke olduğunu ve aşının geliştirilmesinde Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda elindeki raporların kendileri için referans olduğunu söyledi.