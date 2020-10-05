Fransa bölünüyor! Savoie bölgesinde bağımsızlık yanlıları haçlı flamalarla egemenlik ilan etti

SAVOİE DEVLETİNİN KURULDUĞUNU İLAN ETTİLER

Le Parisien'in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır." ifadesini kullandı.