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    • Dünya
    • 05.10.2020 10:16
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    • 05.10.2020 10:16
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    'da hastanelerde askerlerden boş yer yok

    Son dakika haberine göre, sunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar sonrası 'da sağlık sistemi çöktü.

    Ermenistan'da hastanelerde askerlerden boş yer yok

    su, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor.

    Cephe hattındaki çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun askerleri, mevzileri ve araçları ağır hasar aldı.

    ERMENİSTAN HASTANELERDE YER YOK

    Ermenistan'a kaşı Türk SİHA'ların kullanan Azerbaycan ordusu cephede Ermeni askeri bırakmazken Ermenistan'da hastanelerde boş yer kalmadı.

    Son olarak Hankendi'de yaralı Ermeni askerlerin götürüldüğü askeri hastanede sağlık sistemi çöktü.

    Görüntülerde yataklarda yer olmaması nedeniyle yaralıların hastane koridoruna kaldırıldığını görülüyor.

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