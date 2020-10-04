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    • 04.10.2020 08:33
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    Son dakika: 'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 514 bin 844'e ulaştı.

    Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

    kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 514 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 514 bin 844'e ulaştı.

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 399'a yükseldi.

    Kıtada tedavisi süren 225 bin 89 vaka bulunurken 1 milyon 253 bin 356 kişi virüsü yenmeyi başardı.

    Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 938 ile Güney Afrika, 5 bin 970 ile , 2 bin 293 ile Fas'ta görüldü.

    En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü üç ülke 679 bin 716 ile Güney Afrika, 131 bin 228 ile Fas ve 103 bin 575 ile Mısır oldu.

    Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 514 bini aştı