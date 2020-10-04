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    • 04.10.2020 23:44
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    'da süpermarkette can pazarı! domino taşı gibi devrildi...

    ’nın Maranhao eyaletine bağlı kentinden bulunan isimli süpermarkette adeta can pazarı yaşandı. Metal ın domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    İHA
    Süpermarkette can pazarı!

    Brezilya'da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu adeta can pazarı yaşandı.

    1 ÖLÜ 8 YARALI
    Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

    Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.
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    Haberler Dünya Brezilya'da süpermarkette can pazarı! Raflar domino taşı gibi devrildi...