Amerikan medyasında yer alan haberlere göre söz konusu etkinliğe katılan bazı isimlerin birkaç gün içinde testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

ABD Senatosu'nda daha önce senatörler Rand Paul, Bill Cassidy ve son olarak cumartesi günkü etkinliğe katılan Mike Lee, koronavirüse yakalanan isimler olmuştu.