Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören Trump'a remdesivir tedavisi uygulanıyor | Remdesivir nedir?

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi. Önceki gece yaptığı açıklamayla eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Trump dün gece Twitter üzerinden video mesaj yayınladı. Trump mesajında "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız" dedi.
HANGİ İLACI KULLANIYOR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.
'TRUMP ÇOK İYİ DURUMDA'
Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Walter Reed ve Johns Hopkins'ten uzmanlarla yaptığımız görüşmelerden sonra Başkan'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürülmesini tavsiye ettim. Mutlulukla söyleyebilirim ki Başkan'ın durumu iyi ve oksijen takviyesi almaya ihtiyaç duymuyor. Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladık. Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.
REMDESİVİR ETKİSİ KANITLANAN İLAÇLARIN BAŞINI ÇEKİYOR
ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola'ya karşı geliştirilen remdesivir, dexamethasone (deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD'de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü.
Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde remdesivirin ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi.
Söz konusu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Mayıs ayında acil kullanım onayı aldı.
KOVİD-19'A YAKALANAN TRUMP'TAN VİDEOLU "İYİYİM" MESAJI
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, ilk açıklamasını, Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı.
Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.
KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GÖNDERDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.