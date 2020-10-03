Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören Trump'a remdesivir tedavisi uygulanıyor | Remdesivir nedir?







REMDESİVİR ETKİSİ KANITLANAN İLAÇLARIN BAŞINI ÇEKİYOR

ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola'ya karşı geliştirilen remdesivir, dexamethasone (deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD'de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü.

Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde remdesivirin ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi.

Söz konusu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Mayıs ayında acil kullanım onayı aldı.