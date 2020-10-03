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    • 03.10.2020 19:17
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    Son dakika: ordusu, 'i düşman 'ın işgalinden kurtardı

    Son dakika haberi... , " bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

    AA
    Magadiz, düşman Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

    Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ordusu, Magadiz'i düşman Ermenistan'ın işgalinden kurtardı