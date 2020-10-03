Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, Mısır'daki Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ile Yasir Şukr'un (45) idam edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuoyunda "İskenderiye Kütüphanesi" olarak bilinen davada yargılanan Ebasiri ile Şukr hakkında daha önce verilen idam cezasının infaz edildiği belirtildi.